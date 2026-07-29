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Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на турнира в Болцано

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Спорт
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Българският тенисист не остави шансове на представителя на домакините Мануел Плунгер и продължава битката за трофея в Италия

адриан андреев отказа без игра полуфинала турнира агадир
Снимка: БТА
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Адриан Андреев продължава с убедителното си представяне на турнира по тенис на клей в Болцано (Италия) с награден фонд от 30 хиляди евро. Българинът се класира за четвъртфиналите, след като победи представителя на домакините Мануел Плунгер с 6:4, 6:1 за час и 50 минути.

Въпреки че в момента заема 1148-ото място в световната ранглиста след продължително отсъствие от корта, Андреев демонстрира стабилна игра и контролираше развитието на двубоя.

Решителният момент в първия сет дойде в седмия гейм, когато българинът реализира пробив за 4:3. След това той затвърди преднината си и без колебание приключи частта при 6:4.

През втория сет Андреев повиши още повече нивото си. Той на три пъти спечели подаването на своя съперник и реализира втория си мачбол, за да оформи крайното 6:1.

В спор за място на полуфиналите българският тенисист ще се изправи срещу победителя от италианския сблъсък между Габриеле Кривеларо и Габриеле Пенафорте.

#тенис турнир в Болцано 2026 #Адриан Андреев

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