Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на турнира в Болцано

Адриан Андреев продължава с убедителното си представяне на турнира по тенис на клей в Болцано (Италия) с награден фонд от 30 хиляди евро. Българинът се класира за четвъртфиналите, след като победи представителя на домакините Мануел Плунгер с 6:4, 6:1 за час и 50 минути.

Въпреки че в момента заема 1148-ото място в световната ранглиста след продължително отсъствие от корта, Андреев демонстрира стабилна игра и контролираше развитието на двубоя.

Решителният момент в първия сет дойде в седмия гейм, когато българинът реализира пробив за 4:3. След това той затвърди преднината си и без колебание приключи частта при 6:4.

През втория сет Андреев повиши още повече нивото си. Той на три пъти спечели подаването на своя съперник и реализира втория си мачбол, за да оформи крайното 6:1.

В спор за място на полуфиналите българският тенисист ще се изправи срещу победителя от италианския сблъсък между Габриеле Кривеларо и Габриеле Пенафорте.