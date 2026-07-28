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Григор Димитров се оттегли от турнира в Лос Кабос

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Дискомфорт спря най-добрия български тенисист непосредствено преди неговото участие.

нуно боржеш спря григор димитров втория кръг турнира бостад
Снимка: БГНЕС
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Григор Димитров ще пропусне турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос. Най-добрият български тенисист трябваше да стартира срещу Мойс Куаме в първия кръг, но непосредственно преди мача срещу французина се е оттегли. Причината е дискомфорт в крака, който хасковлията е почувствал по време на тренировката в петък. Здравословният проблем на Гришо му е попречил да тренира в следващите дни.

Родният тенис представител е преминал медицински прегледи, които са потвърдили дискомфорта. За оттеглянето си от надпреварата съобщи самият той чрез своя официален Instagram профил:

„За жалост тук в Лос Кабос по време на тренировката в петък усетих дискомфорт в крака си, който ми попречи да тренирам през уикенда. След медицински прегледи установихме, че имам бурсит и следователно бях посъветван, че почивката и възстановяването е най-добрата ми опция. Толкова съжалявам, защото наистина очаквах да играя“, написа бившият №3 в световната ранглиста.

Димитров тренираше на мексиканска земя в последните дни, подготвяйки се за своето участие, тъй като получи „уайлд кард“ от организаторите. Следващият планиран турнир трябва да бъде Мастърса в Синсинати, който ще стартира на 13 август, като се очаква също да получи покана.

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#тенис турнир в Лос Кабос 2026 #Мойс Кауме #Григор Димитиров

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