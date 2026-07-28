Григор Димитров се оттегли от турнира в Лос Кабос

Григор Димитров ще пропусне турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос. Най-добрият български тенисист трябваше да стартира срещу Мойс Куаме в първия кръг, но непосредственно преди мача срещу французина се е оттегли. Причината е дискомфорт в крака, който хасковлията е почувствал по време на тренировката в петък. Здравословният проблем на Гришо му е попречил да тренира в следващите дни.

Grigor Dimitrov withdraws from Los Cabos after being diagnosed with bursitis. Wishing him a speedy recovery. #GrigorDimitrov pic.twitter.com/1QChgguoZk — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) July 28, 2026

Родният тенис представител е преминал медицински прегледи, които са потвърдили дискомфорта. За оттеглянето си от надпреварата съобщи самият той чрез своя официален Instagram профил:

„За жалост тук в Лос Кабос по време на тренировката в петък усетих дискомфорт в крака си, който ми попречи да тренирам през уикенда. След медицински прегледи установихме, че имам бурсит и следователно бях посъветван, че почивката и възстановяването е най-добрата ми опция. Толкова съжалявам, защото наистина очаквах да играя“, написа бившият №3 в световната ранглиста.

Димитров тренираше на мексиканска земя в последните дни, подготвяйки се за своето участие, тъй като получи „уайлд кард“ от организаторите. Следващият планиран турнир трябва да бъде Мастърса в Синсинати, който ще стартира на 13 август, като се очаква също да получи покана.