Елизара Янева загуби две позиции в световната ранглиста при жените

Първата ракета на България при жените Елизара Янева загуби позиции в световната ранглиста по тенис при жените на WТА.

19-годишната пловдивчанка заема 188-ото място с 413 точки, смъквайки се с две позиции спрямо миналата седмица, след като отпадна в първия кръг на турнир от сериите WТА 125 в Палермо (Италия).

Второта ни ракета Виктория Томова заема 234-а позиция.

Лиа Каратанчева се изкачва с 12 места и вече е 376-а, докато Денислава Глушкова, която достигна до полуфиналите на турнира в Хорб (Германия), прави прогрес с 29 позиции и вече е номер 419.

Арина Сабаленка (Беларус) продължава да бъде водачка в класацията с 8550 точки, докато в челната десетка няма никакви промени.

В топ 10 на двойки Катержина Синякова (Чехия) запазва първата си позиция с 10150 точки, а единствената промяна е изкачването на Елизе Мертенс (Белгия) на седмото място за сметка на Шуай Чжан (Китай).