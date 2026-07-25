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Янаки Милев не успя да премине четвъртфиналите на сингъл на тенис турнир в Куршумлийска Баня

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Поставеният под №5 Милев отстъпи с 4:6, 5:7 пред №3 в схемата Педро Маркос (Испания)

янаки милев продължава победния ход четвъртфиналист скопие
Снимка: БТА
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Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под №5 Милев отстъпи с 4:6, 5:7 пред №3 в схемата Педро Маркос (Испания) след два часа и 10 минути игра.

22-годишният българин навакса ранен пробив пасив в първия сет, но допусна нов брейк в седмия гейм, който се оказа решаващ за изхода на частта. Във втория сет Милев изостана с 1:3, след което направи обрат до 5:4, но загуби следващите три гейма и с това и срещата.

#Янаки Милев

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