Четвъртфинал за Янаки Милев в Куршумлийска Баня

Националът на България за "Купа Дейвис" Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 5 Милев надделя убедително над участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Алекса Опарница с 6:2, 6:2 за 92 минути.

22-годишният българин взе бързо инициативата и поведе с 3:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи серия от четири поредни гейма, за да стигне до крайния успех.

Така той очаква победителя от мача между третия в схемата Педро Маркос (Испания) и Али Яздани