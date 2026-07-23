Катастрофа на АМ „Тракия“: Бус скъса мантинелата след удар с кола

Катастрофа на АМ "Тракия" - микробус скъса мантинела след сблъсък с лек автомобил в района на 138-ия километър на магистралата. По предварителна информация след удара бусът се е преобърнал в крайпътна канавка, а колата е спряла в аварийната лента. Инцидентът е станал около 16.00 часа в посока Бургас след Пловдив.

По данни на полицията няма сериозно пострадали.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.

Движението в района на произшествието не е спряно, но се осъществява с повишено внимание.

На място има полицейски екипи, които регулират трафика и извършват оглед. От МВР апелират шофьорите да спазват указанията на служителите на реда и да преминават през участъка с повишено внимание.