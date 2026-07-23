2 кг контрабандни сребърни изделия задържаха на "Капитан Андреево"

Над 2 кг сребърни накити задържаха митническите служители на МП "Капитан Андреево" при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от ведомството.

Вчера на пункта пристига автобус с турска регистрация, пътуващ по маршрут от Турция през България за Украйна. В зоната за митнически контрол водачът и пътниците заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна проверка.

Проверена е една от пътничките в автобуса. В дамската ѝ чанта са открити 8 пакета с бижутерски изделия от бял метал в търговски количества.

Извършената експертиза от вещо лице, установява, че изделията са изработени от сребро проба 925 (стерлингово сребро), с общо тегло 2025 грама на стойност 5062,50 евро.

Сребърните изделия са задържани, а на жената, която е украинската гражданка, е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за митниците.