Задържаха мъж с голямо количество наркотици при спецакция в София

Служители на Главна дирекция "Национална полиция" задържаха 40-годишен мъж и иззеха голямо количество наркотични вещества при специализирана полицейска операция в ж.к. "Надежда", София, съобщиха от МВР.

Мъжът е криминално проявен и осъждан за подобни престъпления, живее без адресна регистрация в столичен квартал. В хода на акцията са иззети 270 таблетки екстази, около 290 грама амфетамин, около 660 грама паста за билка, около 40 грама метамфетамин, около 2 грама кокаин и около 10 грама марихуана.

Снимки: ГДНП

Задържаният е криминално проявен и осъждан. С прокурорско постановление му е наложена постоянна мярка за задържане.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.