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Крим върна обществените улични телефони за спешни обаждания

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Крим върна обществените улични телефони за спешни обаждания
Снимка: БТА/Архив
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Назначените от Русия власти в Крим монтираха улични телефони за спешни обаждания към полицията и спешните служби, които да бъдат алтернатива на мобилните телефони, тъй като те често са заглушавани по време на украински атаки, предаде Ройтерс.

Украйна атакува линии за снабдяване, военни бази и електроцентрали в Крим, който бе анексиран от Русия през 2014 г., въпреки че този ход не бе признат от повечето страни.

Украйна, която е подложена на постоянни атаки от руски ракети и дронове, казва, че се опитва да изолира Крим и да подкопае военните усилия на Москва.

Местните власти в Крим вчера заявиха, че 17 души са били ранени при атака с дронове срещу висока жилищна сграда в град Ялта. Русия и Украйна отричат умишлено да вземат цивилни на прицел.

Местните власти в Евпатория на западния бряг на Крим казаха, че са монтирали телефони в целия град за обаждания към спешните служби.

"Ако работят при спиране на тока – и се надявам да не потрябват на никого – то като допълнителна възможност за защита в този свят, това е много добре", каза местната жителка Мария Ушакова.

Крим, който е популярна туристическа дестинация, е засегнат от спирания на тока и недостиг на гориво, причинени от украински удари с дронове срещу маршрутите за доставки и петролните рафинерии в Русия. Това наложи да бъдат отменени детските лагери и да бъде съкратено работното време на кафенетата и градския транспорт.

#Кримския полуостров #Крим #улични телефони

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