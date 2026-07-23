Карла Бързакова се класира на четвъртфинал на европейското лично първенство до 14 г. в Мост (Чехия)

Карла Бързакова се класира за четвъртфинал на сингъл на европейското лично първенство до 14 години, което се провежда в Мост (Чехия).

Държавната ни шампионка направи зрелищен обрат в мача си с Вивиен Сабо (Унгария) и след 0:6, 6:4, 6:0 за два часа и три минути игра записа четвърта поредна победа на турнира.

Карла, която преди месец навърши 13 години, ще играе в петък за медал срещу поставената под №15 в основната схема Анна Кузнецова (Украйна).