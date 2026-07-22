Адриан Андреев се завърна на корта с победа на тенис турнира на клей в Сеграте

Адриан Андреев се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие.

25-годишният Андреев победи с 6:3, 5:7, 6:2 намиращия се на 476-о място в света и номер 2 в схемата Александър Бинда от Италия в мач от първия кръг на турнира на клей в Сеграте с награден фонд от 15 000 щатски долара.

За българина това бе първи мач от турнира в Маракеш, който се проведе в края на миналата и началото на тази година. Тогава той допусна обрат и отстъпи в три сета пред французина Шон Кенен.

Сега друг французин - Матис Доменк, застава на пътя му в Сеграте. Във втория кръг Андреев ще играе със 17-годишния Доменк, който е на 1438-мо място в ранглистата. До момента двамата не са се срещали на друг турнир.