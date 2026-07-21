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Анас Маздрашки отпадна на старта на турнир в Дениа

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Спорт
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Надпреварата се провежда на клей.

анас маздрашки класира четвъртфиналите гандия втори пореден успех
Снимка: БТА
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Българският тенисист Анас Маздрашки спечели първия сет, но отстъпи на испанеца Карлос Лопес Монтагуд с 6:3, 6:9(2), 6:3 в първия кръг на турнира за мъже в Дениа, който е с награден фонд 30 хиляди щатски долара. Надпреварата се провежда на клей.

Маздрашки записа пробив още в първия гейм на мача и постигна още два, за да затвори първия сет при 6:3. Във втория двамата си размениха по един брейк и стигнаха до решаваща част, в която българинът, с над 300 места зад съперника си в ранглистата, допусна четири грешки на собствен сервис и Монтагуд изравни резултата.

В последния сет Маздрашки загуби подаването си във втория гейм и испанецът защити пробива, за да поведе с 3:0. Българският тенисист върна брейка в петия гейм, но Монтагуд постигна още един и затвори срещата на първи мачпойнт след два часа и 56 минути на корта.

В следващия кръг Монтагуд ще срещне сънародника си Карлес Кордоба, който е със сходно място с Маздрашки в ранглистата на АТП.

#Атанас Маздрашки

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