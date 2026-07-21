Военноморските сили унищожиха дрон в морето край Ахтопол (СНИМКИ)

Безпилотен летателен апарат беше открит и унищожен днес в Черно море, на около 21 морски мили източно от Ахтопол, съобщиха от Военноморските сили.

Обектът е бил забелязан след отплаването на корабите от състава на Противоминната военноморска група от пристанище Бургас. При извършен оглед водолазен екип е установил, че става въпрос за дрейфащ дрон със счупено крило. По корпуса му не са открити прикрепени боеприпаси, но не е била изключена възможността да има такива във вътрешността му.

Районът е бил обезопасен, а преминаващите кораби – отклонявани. До плавателните съдове в района е изпратено и предупредително съобщение. След разрешение от командването обектът е унищожен от водолазен екип на българските Военноморски сили.

снимки: ВМС

От ВМС посочват, че корабите от Противоминната военноморска група в Черно море продължават съвместните си действия, като постоянно наблюдават за обекти, които могат да представляват опасност за корабоплаването.