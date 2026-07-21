Елизара Янева приключи участието си в Палермо след драматичен обрат

Първата ракета на България Елизара Янева отпадна още в първия кръг на турнира от сериите WTA 125 в Палермо (Италия), който се провежда на клей и е с награден фонд от 100 хиляди долара.

Поставената под №8 в схемата българка загуби от представителката на домакините Федерика Урджези със 7:5, 6:7(2), 1:6 след два часа и 19 минути игра.

Двубоят започна трудно за Янева, която изостана с два пробива и 1:4. Българката обаче демонстрира характер, върна единия пробив, а след 3:5 спечели четири поредни гейма, за да направи впечатляващ обрат и да затвори първия сет със 7:5.

Втората част също предложи много обрати. Янева допусна ранен пробив, но успя да обърне резултата до 4:2. Италианката обаче възстанови равенството при 4:4, а след като до края на сета не бяха реализирани нови пробиви, победителят бе определен след тайбрек. В него Урджези наложи превъзходството си и спечели със 7:2 точки.

Загубеният тайбрек се оказа решаващ за развоя на срещата. В третия сет италианката поведе с 3:0, а след единствения гейм на Янева в частта спечели още три поредни, за да оформи крайното 6:1 и да се класира за следващия кръг.

Въпреки ранното отпадане в Палермо, началото на седмицата донесе положителна новина за Елизара Янева. Българката записа рекордно класиране в световната ранглиста, изкачвайки се до №186.