БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по...
Чете се за: 06:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева приключи участието си в Палермо след драматичен обрат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Българската тенисистка спечели първия сет, но отстъпи пред Федерика Урджези в първия кръг на турнира от сериите WTA 125

елизара янева отпадна четвъртфиналите турнира рим
Слушай новината

Първата ракета на България Елизара Янева отпадна още в първия кръг на турнира от сериите WTA 125 в Палермо (Италия), който се провежда на клей и е с награден фонд от 100 хиляди долара.

Поставената под №8 в схемата българка загуби от представителката на домакините Федерика Урджези със 7:5, 6:7(2), 1:6 след два часа и 19 минути игра.

Двубоят започна трудно за Янева, която изостана с два пробива и 1:4. Българката обаче демонстрира характер, върна единия пробив, а след 3:5 спечели четири поредни гейма, за да направи впечатляващ обрат и да затвори първия сет със 7:5.

Втората част също предложи много обрати. Янева допусна ранен пробив, но успя да обърне резултата до 4:2. Италианката обаче възстанови равенството при 4:4, а след като до края на сета не бяха реализирани нови пробиви, победителят бе определен след тайбрек. В него Урджези наложи превъзходството си и спечели със 7:2 точки.

Загубеният тайбрек се оказа решаващ за развоя на срещата. В третия сет италианката поведе с 3:0, а след единствения гейм на Янева в частта спечели още три поредни, за да оформи крайното 6:1 и да се класира за следващия кръг.

Въпреки ранното отпадане в Палермо, началото на седмицата донесе положителна новина за Елизара Янева. Българката записа рекордно класиране в световната ранглиста, изкачвайки се до №186.

#WTA 125 в Палермо #Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол
2
Шестима мъже пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
3
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно отчитане до края на годината - колко струва услугата?
4
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно...
Бурите продължават и през следващите дни
5
Бурите продължават и през следващите дни
Алекс Николов: Заслужавахме място на финалите, направихме добър сезон
6
Алекс Николов: Заслужавахме място на финалите, направихме добър сезон

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: WTA

Изабелла Шиникова не успя да се класира за основната схема на тенис турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо
Изабелла Шиникова не успя да се класира за основната схема на тенис турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо
Елизара Янева постигна рекордно класиране в световната ранглиста по тенис на WTA Елизара Янева постигна рекордно класиране в световната ранглиста по тенис на WTA
Чете се за: 01:22 мин.
Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто
Чете се за: 01:10 мин.
Изабелла Шиникова стартира с победа участието си в квалификациите на турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо Изабелла Шиникова стартира с победа участието си в квалификациите на турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо
Чете се за: 01:07 мин.
Мария Сакари ще спори за трофея на родна земя в Атина Мария Сакари ще спори за трофея на родна земя в Атина
Чете се за: 01:22 мин.
Паула Бадоса ще спори за титлата в Яш Паула Бадоса ще спори за титлата в Яш
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за разполагането на самолети-цистерни Депутатите от комисията по отбрана ще разгледат искането на САЩ за разполагането на самолети-цистерни
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера Нормализира се ситуацията в Югозападна България след силната буря вчера
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Предупреждение за значителни валежи днес Предупреждение за значителни валежи днес
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Продължава отстраняването на щетите след бурята в Пловдив
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тръмп с нови 50% мита върху вноса от Канада - засегнати са млечни...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Британският премиер Бърнам реди новия си кабинет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Десети ден удари в Близкия изток: САЩ предупредиха за възможна...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ