Мария Сакари ще спори за трофея на родна земя в Атина

Най-добрата гръцка тенисистка Мария Сакари и двукратната шампионка от Големия Шлем Барбора Крейчикова (Чехия) ще играят на финала на турнира на твърда настилка в Атина (Гърция). Надпреварата е от категория WTA 250 и е с награден фонд 246 388 евро.

Сакари беше първата, която си осигури място на финала, след като победи младата Алина Корнеева (Русия) с 6:1, 7:5. Гъркинята показа солидно представяне, доминирайки изцяло в първия сет и демонстрирайки характер, за да завърши мача, когато опонентката ѝ повиши нивото си във втория сет. Бившата номер 3 в света продължава да впечатлява през цялата седмица и потвърждава, че е все по-близо до възстановяване на формата, която я постави сред най-добрите в света.

Крейчикова се нуждаеше от три сета, за да победи Клара Таусон (Дания) с 6:1, 4:6, 6:3. Чехкинята, двукратна шампионка от Големия шлем, реагира уверено след загубата на втория сет и за пореден път демонстрира огромния си потенциал, когато контузиите ѝ позволяват да се състезава постоянно.