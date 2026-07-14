Виктория Томова приключи участието си в Атина след поражение от Барбора Крейчикова

Виктория Томова отпадна още в първия кръг на турнира от категория WTA 250 в Атина. Най-добрата българска тенисистка отстъпи с 3:6, 3:6 пред чехкинята Барбора Крейчикова след 81 минути игра на централния корт.

Срещата започна обещаващо за Томова, която първа стигна до пробив и поведе с 2:1 в откриващия сет. Крейчикова обаче бързо намери ритъма си и направи обрат до 4:2. Българката върна един от пробивите и намали изоставането си на 3:4, но веднага след това отново загуби подаването си, а чехкинята затвори първата част с 6:3.

Подобен сценарий се разигра и във втория сет. Томова отново проби за аванс от 2:1, но бившата №2 в световната ранглиста спечели три поредни гейма и обърна до 4:2. Българката успя да върне единия пробив за 3:4, но не намери сили за нов обрат и загуби следващите два гейма, с което приключи участието си в гръцката столица.

За Крейчикова, шампионка на "Ролан Гарос“ през 2021 година и на Уимбълдън през 2024-а, успехът осигури място във втория кръг на надпреварата, докато Томова ще насочи вниманието си към следващите турнири от календара на WTA.