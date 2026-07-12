БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Окръжният съд в Бургас гледа мярката на обвиняемия за...
Чете се за: 01:02 мин.
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изабела Шиникова тръгна с успех в квалификациите на турнира в Истанбул

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Българката без проблеми срещу представителка на домакините.

победоносно начало изабела шиникова квалификациите истанбул
Снимка: БТА
Слушай новината

Изабелла Шиникова стартира с победа в квалификациите на турнир по тенис WTA 125 на твърда настилка в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 4 в схемата на пресявките, победи убедително участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Дога Тюркмен с 6:0, 6:1 за 53 минути на корта.

Следващата съперничка на Шиникова ще бъде победителката от двубоя между Айше Бал (Турция) и номер 6 Юйцзя Хуан (Китай).

#Изабела Шиникова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
2
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
4
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
5
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните първенства
6
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Тенис

Григор Димитров започва срещу Далибор Свърчина на турнира в Бостад
Григор Димитров започва срещу Далибор Свърчина на турнира в Бостад
Даниил Медведев се раздели с треньора си Томас Йохансон Даниил Медведев се раздели с треньора си Томас Йохансон
Чете се за: 01:20 мин.
Яник Синер срещу Александър Зверев: новият шампион от "Ролан Гарос“ срещу краля на Уимбълдън Яник Синер срещу Александър Зверев: новият шампион от "Ролан Гарос“ срещу краля на Уимбълдън
Чете се за: 04:00 мин.
Носкова покори Уимбълдън след финал с обрати срещу Мухова Носкова покори Уимбълдън след финал с обрати срещу Мухова
Чете се за: 01:42 мин.
Елизара Янева ще бъде първа ракета на България от понеделник Елизара Янева ще бъде първа ракета на България от понеделник
Чете се за: 01:22 мин.
Александър Донски ще играе в основната схема в Умаг Александър Донски ще играе в основната схема в Умаг
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия" ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар,...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ