Изабела Шиникова тръгна с успех в квалификациите на турнира в Истанбул

Изабелла Шиникова стартира с победа в квалификациите на турнир по тенис WTA 125 на твърда настилка в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 4 в схемата на пресявките, победи убедително участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Дога Тюркмен с 6:0, 6:1 за 53 минути на корта.

Следващата съперничка на Шиникова ще бъде победителката от двубоя между Айше Бал (Турция) и номер 6 Юйцзя Хуан (Китай).