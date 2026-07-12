Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци

Протест на земеделски производители затвори граничния преход Ивайловград – Кипринос. Недоволството на фермерите е заради забраната за движение на камиони над 3,5 тона, което пречи на бизнеса им. Фермерите настояват знаците, ограничаващи движението, да бъдат премахнати, за да търгуват с гръцките си колеги, чиито бази са наблизо.

Продължава блокадата на граничния преход и движението не е възможно, макар че периодично се пропускат коли. Този проблем възникна още когато беше открит пункта. Става въпрос за споразумение между двете държави за ограничение на тежкотоварния трафик. Фермерите обаче настояват тези забрани да отпаднат, тъй като това сериозно пречи на техния бизнес, защото базите в които могат да търгуват продукцията си и да закупуват необходимите им торове и препарати са само на 5-6 км. зад мен, а докато важи тази забрана, те трябва да обикалят повече от 100 км.

Христо Парасарев, земеделски производител: "Първият гръцки склад за готова земеделска продукция се намира на около 5-4 километра от Ивайловград. Първият български склад е на 50-60 километра от Ивайловград, целият път е в завои, минава се прехода пред Родопите, а тука е прав път, стига се за 10 минути."

Димитър Бодуров, земеделски производител: "Няма никаква логика в цялата тая работа, няма и оправия. Ние искаме да си минем по законния път, през асфалта, а те ни спират. Не трябва да е така, това нещо трябва да се промени, иначе Ивайловград просто си заминава."

Именно защото пътят е по-кратък и по-хубав, този пункт е предпочитан и от туристите на път към Ивайловград и региона и обратно.

Блокадата е разрешена до 22.00 часа днес, макар че, периодично се пропускат пътуващите, тъй като, както казаха самите протестиращите, те не искат да създават още по-големи проблеми от тези, които вече има.

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