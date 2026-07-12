БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протест на земеделски производители затвори граничния преход Ивайловград – Кипринос. Недоволството на фермерите е заради забраната за движение на камиони над 3,5 тона, което пречи на бизнеса им. Фермерите настояват знаците, ограничаващи движението, да бъдат премахнати, за да търгуват с гръцките си колеги, чиито бази са наблизо.

Продължава блокадата на граничния преход и движението не е възможно, макар че периодично се пропускат коли. Този проблем възникна още когато беше открит пункта. Става въпрос за споразумение между двете държави за ограничение на тежкотоварния трафик. Фермерите обаче настояват тези забрани да отпаднат, тъй като това сериозно пречи на техния бизнес, защото базите в които могат да търгуват продукцията си и да закупуват необходимите им торове и препарати са само на 5-6 км. зад мен, а докато важи тази забрана, те трябва да обикалят повече от 100 км.

Христо Парасарев, земеделски производител: "Първият гръцки склад за готова земеделска продукция се намира на около 5-4 километра от Ивайловград. Първият български склад е на 50-60 километра от Ивайловград, целият път е в завои, минава се прехода пред Родопите, а тука е прав път, стига се за 10 минути."

Димитър Бодуров, земеделски производител: "Няма никаква логика в цялата тая работа, няма и оправия. Ние искаме да си минем по законния път, през асфалта, а те ни спират. Не трябва да е така, това нещо трябва да се промени, иначе Ивайловград просто си заминава."

Именно защото пътят е по-кратък и по-хубав, този пункт е предпочитан и от туристите на път към Ивайловград и региона и обратно.

Блокадата е разрешена до 22.00 часа днес, макар че, периодично се пропускат пътуващите, тъй като, както казаха самите протестиращите, те не искат да създават още по-големи проблеми от тези, които вече има.

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева

#Ивайловград - Кипринос #затвориха граничен преход #Недоволство #земеделци

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
5
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
6
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Регионални

Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си
Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
Проверяват как е издадено разрешителното за сватбата във Видин в двора на училище Проверяват как е издадено разрешителното за сватбата във Видин в двора на училище
Чете се за: 02:17 мин.
Протест затваря за движение граничния преход при Ивайловград Протест затваря за движение граничния преход при Ивайловград
Чете се за: 02:12 мин.
Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души
Чете се за: 01:12 мин.
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата на бившето училище След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата на бившето училище
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души
Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
САЩ удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Протест затваря за движение граничния преход при Ивайловград
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Най-малко две жертви на стрелба в Торонто
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ