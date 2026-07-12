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Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
10:06, 12.07.2026
Чете се за: 04:50 мин.
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Спортни новини 12.07.2026 г., 12:25 ч.
от
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12:25, 12.07.2026
Спорт
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12:18, 12.07.2026
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