"Продължаваме промяната" свика Общо събрание на партията

“Продължаваме промяната" (ПП) свика общо събрание на партията. На него ще бъде очертана стратегията за президентския вот наесен.

Равносметката на отчетното събрание: от раздялата с "Демократична България" (ДБ) ПП са увеличили членовете си с над 400.

За президентския вот очертават фигурата на техния кандидат като човек, който да бъде коректив, ако страната тръгне в грешна посока.

До края на лятото се очаква да е ясно и името на този кандидат.

Асен Василев, председател на ПП: "-Каква трябва да бъде фигурата на бъдещия президент? Трябва да бъде фигура, която е готова, когато властта прави грешки. Дали това е Народно събрание или Министерския съвет, тези грешки да бъдат ясно посочени. А не да бъде фигура, която да е, как да кажа, като гумен печат на всичко, което се случва в държавата. -Имена обсъждате ли? Този процес, Форумът за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би, до края на лятото да имаме вече конкретен кандидат, който да подкрепи "Продължаваме промяната". Няма да подкрепим обща кандидатура с ГЕРБ."

Асен Василев определи първите месеци на новото управление като цитирам "пълен провал". Мотивите за тази оценка: големия дефицит в проектобюджета и кадровите назначения.

За местните избори ПП си поставят задачата: да подкрепят кандидати, които са готови да работят за развитието на съответните общини, и които не са обвързани с кръгове от фирми и нямат минало с което да ги контролират.

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