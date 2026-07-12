"Продължаваме промяната" свика Общо събрание на партията

Асен Василев: Очаквам до края на лятото да имаме вече конкретен кандидат за президент, който да подкрепи "Продължаваме промяната"
“Продължаваме промяната" (ПП) свика общо събрание на партията. На него ще бъде очертана стратегията за президентския вот наесен.
Равносметката на отчетното събрание: от раздялата с "Демократична България" (ДБ) ПП са увеличили членовете си с над 400.
За президентския вот очертават фигурата на техния кандидат като човек, който да бъде коректив, ако страната тръгне в грешна посока.
До края на лятото се очаква да е ясно и името на този кандидат.
Асен Василев, председател на ПП:
"-Каква трябва да бъде фигурата на бъдещия президент?
Трябва да бъде фигура, която е готова, когато властта прави грешки. Дали това е Народно събрание или Министерския съвет, тези грешки да бъдат ясно посочени. А не да бъде фигура, която да е, как да кажа, като гумен печат на всичко, което се случва в държавата.
-Имена обсъждате ли?
Този процес, Форумът за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би, до края на лятото да имаме вече конкретен кандидат, който да подкрепи "Продължаваме промяната". Няма да подкрепим обща кандидатура с ГЕРБ."
Асен Василев определи първите месеци на новото управление като цитирам "пълен провал". Мотивите за тази оценка: големия дефицит в проектобюджета и кадровите назначения.
За местните избори ПП си поставят задачата: да подкрепят кандидати, които са готови да работят за развитието на съответните общини, и които не са обвързани с кръгове от фирми и нямат минало с което да ги контролират.
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