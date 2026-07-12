БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проверяват как е издадено разрешителното за сватбата във Видин в двора на училище

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Установява се и произходът на средствата на домакина, който е организирал събитието с над хиляда гости

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Полицията във Видин проверява - как е издадено разрешение за провеждането на частно тържество в двора на училище в града, което предизвика множество сигнали за нарушение на нощната тишина в петък през нощта. Установява се и произходът на средствата на домакина, който е организирал събитието с над хиляда гости.

Силната музика в петък през нощта наруши спокойствието на видинчани. В полицията са подадени над 50 сигнала от различни места в града.

Таня Ценова: "То не само тука в нашия квартал. Страшно силен шум. До два часа не се спря въобще. Нещо кошмар."

комисар Мартин Марков, началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР- Видин: "Наши екипи са отишли на място. Констатирали са, че има, така да го кажем над хиляда гости на тържеството, има силна музика, която е продължила в ранните часове събота сутрин."

Въпреки предупрежденията от полицията, озвучаването не е спряно. Полицията проверява и за евентуални извършени нарушения от ръководството на общината и директора на учебното заведение.

комисар Мартин Марков, началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР- Видин: "Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията, провеждането и всичко останало във връзка с това мероприятие."

Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в областната дирекция ще проверяват данни за произхода на доходите на организаторите на тържеството, а материалите по случая ще бъдат докладвани в Районна прокуратура-Видин.

Вижте в материала на кореспондента на БНР във Видин Анджела Каменова

#масова сватба #Видин #проверка #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
5
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
6
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Регионални

Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Протест затваря за движение граничния преход при Ивайловград Протест затваря за движение граничния преход при Ивайловград
Чете се за: 02:12 мин.
Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души
Чете се за: 01:12 мин.
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата на бившето училище След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата на бившето училище
Чете се за: 03:20 мин.
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ) Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
20944
Чете се за: 02:27 мин.
Автобус „лети“ по магистралата: Зрителски сигнал за опасно шофиране на пътя Бургас - Равда Автобус „лети“ по магистралата: Зрителски сигнал за опасно шофиране на пътя Бургас - Равда
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души
Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
САЩ удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Протест затваря за движение граничния преход при Ивайловград
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Най-малко две жертви на стрелба в Торонто
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ