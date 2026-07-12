Почина американският сенатор Линдзи Греъм, един от най-големите защитници на Украйна

Почина американският сенатор Линдзи Греъм. За внезапната му кончина потвърдиха от офиса му. В изявлението се казва, че той е починал в събота вечерта, след кратко боледуване.

Линдзи Греъм е избран в Сената през 2002 г., представлява Южна Каролина. Един от най-влиятелните гласове по отношение на сигурността и външната политика, ключов съюзник на президента Доналд Тръмп.

Републиканецът е и един от най-шумните гласове в защита на Украйна в САЩ.

"Да бъдеш слаб в Украйна, означава да загубиш Тайван", казваше сенаторът.

"Сенатор Линдзи Греъм, един от най-великите хора и сенатори, които някога съм познавал, вече не е сред нас! Той работеше непрекъснато и беше истински американски патриот. Линдзи безкрайно ще ни липсва!!!", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си платформа Трут соушъл. Той изказа съболезнования за кончината на сенатора.