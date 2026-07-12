Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и захлаждане, август се очаква да е като миналата година

До края на юли ще се редуват нормални летни дни и захлаждане, август се очаква да е като миналата година, каза климатологът Симеон Матев в "Денят започва с Георги Любенов".

Симеон Матев, климатолог: "Има две седмици до края на юли, даже малко повече. И това русло, което сме тръгнали, ще продължи поне до към 20-25-ти юли. Т.е. 3-4 нормално летни дни, последване от захлаждане, валежи, после пак и така до към 24-25-ти. Не че след 25-ти не може да продължи, но просто нямаме ясна представа. Но така или иначе този юли ще отиде в архивите като един от редките случаи през последните години, в които няма аномалията да е стряскащо голям от порядъка на 2-3-4 градуса над норма, такива каквито бяха изминалите 5 години. Така че този юли е различен. И изобщо различно е времето в цяло Европа. Тези горещини всъщност в Западна Европа се усещат много по-тежко, ако би се бяха случили тук. Защото при тях 35-40 градуса е нещо, което се случва първо много рядко и второ, те нямат готовност за такива температури. И не на последно място трябва да прибавим и влагата, която допълнително усилва това усещане за горещина и за това в края на сезона най-вероятно ще бъдат обявени резултатите трагични за това лято, че това лято е най-смъртоносното в Западна Европа по отношение на жегата."

Всички големи градове изпитват така наречения остров на топлина, градски остров на топлина, който е особено жесток през летните месеци и особено през летните нощи, допълни климатологът. И доста европейски градове, София също се опитва, но за сега по-бавно, вкарват някакви нови технологии за охлаждане, като повече дървета, по-малко бетон, дори се променя цветът на асфалта, да не е черен, да е зелен, да е червен.

У нас Бургаско и като цяло източна България е по-потенциално уязвима от екстремни метеорологични явления, каза още Симеон Матев. Там може както с месеци да не вали, така за един-два дни да паднат такива валежи, че да наводнят големи пространства.

Симеон Матев, климатолог: "България трябва да се готви за едно продължаващо повишение на температурите, което до момента е около градус за последните 30 години. Следващите 30 години очакванията са това повишение да е в подобни граници, между половин и градус и половина над сегашното ниво. Но проблемът не е толкова температурната промяна, а промяната в режима на валежите. От една страна годишното количество не се промени и очакванията са да няма големи промени в годишното количество, но се променя тяхното вътрешно годишно разпределение. Забелязват се райони, в които преди е валял през лятото, повече сега там вали повече зимата и обратно. Този начин, тази промяна в същност трябва да доведе до промяна и на нашия начин и на живот и на преразпределение на ресурсите, които имаме. Така че ние трябва да се готвим и за по-екстремни явления, които са коренно противоположни. Периоди с засушаване, последвани от периоди с интензивни валежи. Така че наводнение и засушаване в едно."

До момента в България определено Сандански е най-топлият град, а в Европа спорят Южна Франция и Испания. Август ще е горещ, както беше миналата година, допълни Матев:

Симеон Матев, климатолог: "Засега дългосрочните прогнози за август показват месечна аномалия по-висока от нормата. Между половин и градус и половина над нея. Което означава, че август ще бъде подобен на предишните си събратя. Само да кажем, че август е месецът, който най-много се затопля в нашата история, така че едва ли ще поднесе кой знае какви катаклизми. Очакванията са все пак да си получим лятното засушаване и то да бъде именно през август месец."

По-дългосрочните прогнози показват по-дъждовна есен като цяло.

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