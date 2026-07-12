БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Най-малко две жертви на стрелба в Торонто

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
Торонто, стрелба
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-малко двама души бяха убити, а шестима ранени след стрелба в канадския град Торонто.

Инцидентът се е случил по време на Латино фестивал в града. Според предварителната информация огън са открили няколко души, на място са намерени две оръжия.

Към момента няма задържани за стрелбата. Районът е отцепен.

Властите приканават жителите и гостите на града да избягват мястото на инцидента и ако имат информация по случая да се свържат с полицията. Разследват се три отделни местопрестъпления, които се предполага, че са свързани със стрелбата, казаха оттам.

#разследване #жертви #Торонто #стрелба

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
5
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
6
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: САЩ и Канада

САЩ удариха Иран след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток
САЩ удариха Иран след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток
Клонининг на Ерлинг Холанд: Състезание в Маями в чест на норвежкия национал Клонининг на Ерлинг Холанд: Състезание в Маями в чест на норвежкия национал
Чете се за: 00:30 мин.
"Епъл" заведе дело срещу "ОупънЕйАй" за кражба на търговски тайни "Епъл" заведе дело срещу "ОупънЕйАй" за кражба на търговски тайни
Чете се за: 02:55 мин.
Преговорите продължават? Иранският външен министър е в Оман, очаква се и американска делегация Преговорите продължават? Иранският външен министър е в Оман, очаква се и американска делегация
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на нови преговори между САЩ и Иран: Вашингтон поиска Техеран да обяви Ормуз за отворен В очакване на нови преговори между САЩ и Иран: Вашингтон поиска Техеран да обяви Ормуз за отворен
Чете се за: 01:05 мин.
Отлагат решението за процеса по убийството на Чарли Кърк Отлагат решението за процеса по убийството на Чарли Кърк
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“ Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“
Чете се за: 00:32 мин.
Европа
Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ