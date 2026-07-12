Най-малко две жертви на стрелба в Торонто

Най-малко двама души бяха убити, а шестима ранени след стрелба в канадския град Торонто.

Инцидентът се е случил по време на Латино фестивал в града. Според предварителната информация огън са открили няколко души, на място са намерени две оръжия.

Към момента няма задържани за стрелбата. Районът е отцепен.

Властите приканават жителите и гостите на града да избягват мястото на инцидента и ако имат информация по случая да се свържат с полицията. Разследват се три отделни местопрестъпления, които се предполага, че са свързани със стрелбата, казаха оттам.



