Да бъда част от световните финали с националния отбор на Норвегия е нещо фантастично. Такова е усещането още от самото начало. Насладих се на всеки един момент. Откакто се събрахме в Осло и до тук. Това каза в навечерието на двубоя с Англия норвежкият национал Андреас Шелдеруп.

„Чувството е сякаш сме на почивка заедно и от време на време играем мачове от световното първенство. А когато двубоят започне сме готови да покажем какво можем. В същото време не играем под огромно напрежение“, споделя атакуващият футболист.

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