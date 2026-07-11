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Тервел Замфиров е посланик на българския туризъм

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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От снежните писти до планинските велоалеи. Световният шампион по сноуборд и олимпийски мадалист от Милано - Кортина Тервел Замфиров се включи във велорали до хижа „Вихрен“. Надпреварата е акцентът на втория ден от Bansko Bike Fest 2026, а като посланик на българския туризъм Тервел даде личен пример, че родните планини са притегателни с най-различни атракции както през зимата, така и през лятото.

България е изключително гостоприемна дестинация, а Банско и Пирин предлагат забавления на световно ниво за всички възрасти, 365 дни в годината, убеден е младият посланик на родния туризъм Тервел Замфиров.

Тервел Замфиров: „Ето тук в момента се намираме на „Томба“, моята любима писта в Банско, която предлага страхотни условия както за зимен, така и за летен туризъм с големи събития. Смятам, че туризмът е най-красивата част от икономиката, ако щете. Колкото повече се занимаваме с туризъм, толкова по-щастлива нация ще бъдем. Ние сме просто една малка, но много красива страна с уникален народ, история и култура.“

Младата звезда на родния и световен сноубор премери сили по стръмните склонове на Пирин заедно с близо 500 колоездачи. Целта пред всички беше не просто първото място, а едно незабравимо и споделено изживяване сред красотата на българската природа.

Тервел Замфиров: „Bansko Bike Fest е едно страхотно събитие, празник на спорта, което обедини колоездачи от цялата страна в една прекрасна надпревара с приятелски емоции в страхотната планина Пирин.“

Константин Котев: „Човек само може да е щастлив между толкова много хора в тази прекрасна планина, между шампионите ни Замфирови.“

А посланието на олимпийския ни медалист е кратко.

Тервел Замфиров: „Пътувайте, изследвайте света, обикаляйте, елате в България, защото тя си струва да се види!“

#български туризъм #Тервел Замфиров #посланик

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