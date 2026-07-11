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Кание Уест пее в Албания: Протести разтърсват страната

Христо Ценов от Христо Ценов
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Нов скандал около управляващите в Албания. В момента се провежда концерт на американския рапър Кание Уест близо до столицата Тирана.

Заради музикалното събитие обаче правителството на премиера Еди Рама е подложено на критики. На рапъра, известен и като Йе, е забранено да пее в редица европейски държави заради изказвания в подкрепа на нацизма. Албанските власти са инвестирали 4 милиона евро в концерта. Според Рама инвестицията ще докара на страната над 100 милиона приходи в бюджета от чуждестранни фенове на Йе. Албания е разтърсвана от ежедневни протести заради строеж на луксозен курорт на зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

# Кание Уест #Албания #протести

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