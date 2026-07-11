Исканията на Вашингтон към Техеран: Ще бъде ли отворен Ормузкият проток?

Иран трябва публично да заяви, че Ормузкият проток е отворен и че няма да се стреля по преминаващи кораби.

Това са искания на Вашингтон, отправени директно към Техеран чрез регионални медиатори. Те идват след няколко инцидента през тази седмица, в които три търговски танкера бяха нападнати. Резултатът беше прекратяване на примирието и размяна на удари със САЩ. Според американски медии, иранските власти са признали, че атаките са били грешки. Техеран обвинява сепаратистко движение. Американският президент каза, че разговорите за край на войната продължават.