Били Уингроув - фрийстайл звезда с българско сърце

Топка, въображение и хиляди часове тренировки. Така изглежда светът на футболните фрийстайлъри. Атлети, които превръщат любимата игра първо в изкуство, а след това и в глобален феномен.

Едно от най-разпознаваемите имена в тази общност е Били Уингроув. Човекът, който в началото на века превръща представите за футболно майсторство и покорява социалните мрежи.

Заедно със своя партньор, Джереми Линч, топка и поредица от прецизно изпълнени трикове. Англичанинът бързо трупа солиден брой последователи. Към днешна дата над 20 милиона.

Целият репортаж на Тереза Мутафчиева вижте във видеото!