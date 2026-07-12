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Предимно слънчево, със следобедни валежи и гръмотевици на места

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Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива и купесто-дъждовна облачност, първо в Северна и в Северозападна България, а вечерта постепенно ще обхване и останалата част от страната. На много места ще превали и ще прегърми. Максималните температурите ще отстъпят с около градус и ще са най-вече в диапазона от 29° до 34°, в София - около 29°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 25° до 28°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.

В понеделник в Западна България ще е слънчево. В Източна и в планинските райони ще е по-разнообразно, понеже освен слънчеви часове, очакванията са и за валежи и гръмотевици - краткотрайни. Вятърът временно ще се усили, а температурите ще са между 27° и 32°. Във вторник и в сряда пак ще се повишат с 2-3°, ще бъде слънчево навсякъде, вероятността за валежи е много малка. В четвъртък отново ще вали на немалко места, а температурите ще отстъпят с няколко градуса.

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