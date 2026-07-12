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Джед Спенс за усещането да си част от Мондиала

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Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
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Английският национал с любопитен разказ за изживяването на световното първенство.

Джед Спенс
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Беше невероятно усещане. Побиваха ме тръпки, но същевременно бях и уверен. Започнахме двубоя силно. С напредването на мача знаехме, че постепенно ще ги пречупим. Това каза футболистът на английския национален отбор Джед Спенс относно победата над Мексико с 3:2 на осминафиналите на Мондиал 2026.

„Той (Белингам) има невероятен усет към гола. Това не е нещо, на което можеш да научиш някого. Носиш този инстинкт в себе си. Винаги има малко напрежение. В такива моменти сърцето ти е в гърлото. Просто трябва да издържиш на напрежението. В такива турнири трябва да се възползваш от всяка възможност“, добави Спенс.

Целият репортаж вижте във видеото!

#Джед Спенс #Мондиал 2026

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