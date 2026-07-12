Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро

10 души са задържани при операция на „Гранична полиция“ срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро.



Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още трима участници са привлечени към наказателна отговорност. Разследването започва след зачестили случаи на установени в България автомобили, обявени за издирване от Германия. Открити са 15 автомобила. Организаторът е ръководил и набирането на т. нар. „мулета“: хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия и след това са ги превозвали до България.