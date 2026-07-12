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Протест затваря за движение граничния преход при Ивайловград

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протест затваря движение граничния преход ивайловград
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Протест на земеделски производители ще затвори граничния преход при Ивайловград днес. Недоволството на фермерите е заради забраната за движение на камиони над 3.5 тона, което пречи на бизнеса им. Забраната е въведена преди 18 години, защо протестът идва днес и как ще протече - питаме Цанка Семерджиева

В момента преминаването е свободно, но след около час и половина тук ще има земеделската техника на български, както и се очаква към тях да се присъединят и гръцки стопани, които ще блокират движението в знак на протест.

Христо Парасарев, земеделски производител: Отглеждам земеделска продукция в община Ивайловград. След като влязохме в Шенген, очаквахме тези знаци на КПП-то на изход и на вход към България да бъдат премахнати. Това не се случи. Иницирахме подписка, събрахме подписи, изпратихме ги. От АПИ ни отговориха, че не могат да бъдат премахнати знаците, тъй като има споразумение между двете държави, през това КПП да не преминават автомобили с по-висока допустима маса от 3,5 тона. На нас ни пречи това, тъй като най-близкото място в България, където можем да реализираме продукцията си е Любимец, дотам са 70 км завои."

Соседното гръцко село е едва на два километра.

Това не е един от най-натоварените преходи между България и Гърция, но е много използван от хора, които пътуват по работа и за туризъм към Ивайловград, тъй като пътят е с по-малко завои.

Настоява се да бъде предоговорена междуправителствената спогодба. Недоволните предупредиха, че ако не бъдат чути, простестите ще продължат, докато постигнат исканията си.

Протестът започва към 9.30 и може би ще продължи през целия ден.

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева

#граничен пункт Ивайловград #преминаване #земеделски производители #протест

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