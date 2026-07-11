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Фермерски протест затваря прехода Ивайловград- Кипринос в неделя

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Фермерски протест затваря прехода Ивайловград- Кипринос в неделя
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Протест на земеделски производители ще затвори граничния преход Ивайловград – Кипринос на 12 юли, неделя, от 9.00 до 22.00 ч.

В посочения часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница.

Много български туристи преминават през "Капитан Петко войвода" до Свиленград, навлизайки в Гърция и после през Кипринос на път за Ивайловград и региона, тъй като пътят е по-хубав. По него обаче е забранено движението на автомобили над 3,5 тона и именно заради това е недоволството на българските фермери.

Във връзка с протеста от Агенция „Пътна инфраструктура” обясниха, че със знаците, забраняващи движенито на коли над 3.5 тона на входа на село Славеево, се спазват регламентите на междуправителствена спогодба между България и Гърция от 2008 г.

Пунктът бе открит през 2010 г., като между България и Гърция е постигната договореност през него да преминават моторни превозни средства със следните технически параметри - ширина до 3 метра, полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници.

Поради това на второкласния път II-59 Ивайловград - Славеево – граница Гърция преди близо 18 години е поставена пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3,5 тона.

В изпълнение на постигнатата междуправителствена договореност Агенция „Пътна инфраструктура“ няма правомощията да премахне знаците.

От 1 януари 2025 г. Ивайловград-Кипринос е граничен преход и преминаването е без спиране и проверка на документи.

#Ивайловград-Кипринос #фермерски протест #граничен преход

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