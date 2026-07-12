Григор Димитров започва срещу Далибор Свърчина на турнира в Бостад

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си на турнира от сериите ATP 250 в шведския град Бостад срещу чеха Далибор Свърчина. Това отреди жребият за основната схема на надпреварата.

Двамата никога досега не са се срещали в официален двубой. Димитров участва в турнира с "уайлд кард", докато 23-годишният Свърчина заема 112-ото място в световната ранглиста. Най-доброто класиране в кариерата на чеха е 86-а позиция, достигната в края на миналия сезон.

При успех на старта българинът ще се изправи във втория кръг срещу победителя от мача между петия поставен Нуно Боржеш от Португалия и французина Мойс Куаме.

За Димитров това ще бъде четвърто участие на турнира в Бостад. Най-добрите му резултати са полуфиналите през 2012 и 2013 година, когато отстъпи съответно на Давид Ферер и Фернандо Вердаско. Сега българинът ще се опита да запише силно представяне в Швеция и да започне успешно сезона си на клей след края на Уимбълдън.