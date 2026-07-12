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Даниил Медведев се раздели с треньора си Томас Йохансон

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Спорт
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Руснакът обяви края на съвместната им работа след разочароващото представяне в турнирите от Големия шлем през сезона

Даниил Медведев се раздели с треньора си Томас Йохансон
Снимка: AP Photo
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Даниил Медведев прекрати сътрудничеството си с шведския специалист Томас Йохансон. Новината беше съобщена от самия руски тенисист чрез публикация в профила му в Инстаграм.

"Благодаря ви за отличната работа. Оценявам всичко, което направихте“, написа Медведев, слагайки край на партньорството си с бившия шампион от Откритото първенство на Австралия.

Йохансон пое руснака през септември, след като Медведев прекрати дългогодишната си работа с французина Жил Червара. Въпреки промяната в щаба, резултатите не оправдаха очакванията. Деветият в световната ранглиста отпадна още в първия кръг на „Ролан Гарос“, а на Уимбълдън приключи участието си в третия кръг.

30-годишният Медведев има 23 титли на сингъл в професионалната си кариера. През 2022 година той оглавяваше световната ранглиста в продължение на 16 седмици, а единствената му титла от Големия шлем остава тази от Откритото първенство на САЩ през 2021 година. Освен нея руснакът е играл още пет финала в турнирите от Големия шлем.

#Томас Йохансон #Даниил Медведев

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