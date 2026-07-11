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Новак Джокович: Бих искал да играя поне още веднъж на Уимбълдън

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Сърбинът загуби от актуалния шампион Яник Синер на полуфиналите

новак джокович бих искал играя поне веднъж уимбълдън
Снимка: БТА
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Новак Джокович разкри, че би искал да играе на Уимбълдън поне още един път след тежката си загуба на полуфиналите от действащия шампион Яник Синер. Сръбският тенисист, който ще навърши 40 години, не успя да се противопостави на лидера в световната ранглиста и загуби в три сета.

На въпрос дали възнамерява да се върне догодина в Лондон, седемкратният шампион отговори: "Бих искал, поне още веднъж, но да видим."

Джокович е достигал до полуфиналите или финала в шест от последните си участия в турнири от Големия шлем.

"Той беше само на едно ниво или малко повече по-добър от мен. Не бях достатъчно балансиран, за да играя с него. Това е, просто нямаше много какво да направя на корта. Чувствах се добре физически, но Яник беше доминиращата сила на на корта. Признавам го и го поздравявам", каза още ветеранът пред медиите.

Синер също похвали Новак Джокович, който има 24 титли от Големия шлем.

"Толкова е невероятно да го видя да все още показва такова ниво. Той е истинско вдъхновение за всички ни, каза 24-годишният Яник Синер.

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#Уимбълдън 2026 #Новак Джокович

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