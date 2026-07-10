Яник Синер отстрани Новак Джокович и ще защитава титлата си на Уимбълдън

Яник Синер се класира за втори пореден финал на Уимбълдън, след като победи Новак Джокович с 6:4, 6:4, 6:4 на Централния корт в Лондон.

Италианецът изигра изключително стабилен мач и не позволи на седемкратния шампион да намери отговор на агресивната му игра от основната линия и прецизния сервис. Двубоят продължи 2 часа и 20 минути.

Синер взе решаващ пробив в края на първия сет, а във втората част отново се възползва от възможностите си и поведе с 2:0. Световният №1 проби още в началото на третия сет и удържа аванса си до края, въпреки че Джокович стигна до първата си възможност за пробив едва след близо два часа игра.

С успеха италианецът взе реванш за загубата от сърбина на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия през януари. Синер вече води със 7:5 в преките двубои между двамата, като е спечелил шест от последните им седем срещи.

Във финала защитаващият титлата си шампион ще се изправи срещу Александър Зверев. Германецът по-рано отстрани британския представител Артър Фери със 7:6(0), 6:2, 6:4.

Синер ще преследва втори пореден трофей на "Ол Инглънд Клъб“, докато Зверев ще се опита да добави титлата от Уимбълдън към първия си трофей от Големия шлем, спечелен миналия месец на „Ролан Гарос“.