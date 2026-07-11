Хенри Патън и Хари Хелиовара триумфираха за втори път с титлата при мъжките двойки на Уимбълдън

Британецът Хенри Патън и финландецът Хари Хелиовара станаха за втори път шампиони при мъжките двойки на Уимбълдън.

Във финала те победиха Марсело Аревало от Ел Салвадор и Мате Павич от Хърватия със 7:6(4), 7:6(3) и повториха успеха си от 2024 година, когато се наложиха над австралийците Макс Пърсел и Джордан Томпсън.

И поставените под номер 1 в схемата Патън и Хелиовара, и поставените под номер 6 Аревало и Павич показаха много добра игра на сервис. За целия мач нито една от двете двойки не успя да стигне дори до една точка за пробив, което доведе и двата сета до тайбрек. И в двата предимството бе за британеца и финландеца, които успяха да ги спечелят сравнително лесно, съответно със 7:4 и 7:3 точки.

Аревало пък пропусна шанса да си тръгне с две титли от Лондон, след като в четвъртък триумфира в турнира на смесени двойки заедно с Елена Остапенко от Латвия.