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Фридрих Мерц ще подкрепя Александър Зверев от трибуните на финала на Уимбълдън

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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Германският канцлер ще пристигне в Лондон за двубоя за титлата, в който Зверев ще преследва първия си трофей от най-престижния турнир на трева

Фридрих Мерц ще подкрепя Александър Зверев от трибуните на финала на Уимбълдън
Снимка: AP Photo
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Германският канцлер Фридрих Мерц ще бъде сред зрителите на финала на Уимбълдън в неделя, където Александър Зверев ще се бори за първата си титла от най-престижния турнир на трева. Новината разкри самият германски тенисист след победата си над британеца Артър Фери в полуфиналите.

"Мерц ми каза, че ще дойде в Лондон заедно със съпругата си“, заяви Зверев след успеха си.

29-годишният германец се класира за първия финал на Уимбълдън в кариерата си и стана първият представител на Германия, достигнал до мача за титлата в турнира след Борис Бекер през 1995 година. Последният германски шампион при мъжете на тревните кортове в Лондон остава Михаел Щих, който триумфира през 1991 година.

Зверев пристига на финала с високо самочувствие, след като преди месец спечели първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос“. След историческия успех в Париж той разкри, че е получил лично телефонно обаждане с поздравления от канцлера Фридрих Мерц.

В неделя германецът ще има възможност да добави и трофея от Уимбълдън към впечатляващия си сезон, като на финала ще се изправи срещу защитаващия титлата си Яник Синер.

#Уимбълдън 2026 # Александър Зверев

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