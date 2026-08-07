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Алекс де Минор отпадна в третия кръг на Мастърса в Монреал

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Де Минор отстъпи пред британеца Камерън Нори със 7:5, 6:7(5), 1:6

алекс минор отпадна третия кръг мастърса монреал
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Третият поставен австралиец Алекс де Минор отпадна в третия кръг на тенис турнира на твърди кортове от сериите "Мастърс" в Монреал (Канада) с награден фонд 9 415 724 щатски долара.

Де Минор отстъпи пред британеца Камерън Нори със 7:5, 6:7(5), 1:6 за два часа и 54 минути игра.

Австралийският тенисист навакса изоставане от 1:4 в първия сет и го спечели със 7:5, а във втората част на свой ред допусна обрат и пропиля преднина от 5:2. Алекс де Минор взе първия гейм в третия сет, но последва страхотна серия от шест поредни за Нори, който ликува при 6:1.

Съперник на Камерън Нори в спора за достигане до четвъртфиналите ще бъде 18-ият в схемата Артюр Фис. Французинът елиминира Мариано Навоне от Аржентина с 6:3, 6:2 в двубой, продължил час и 20 минути.

Осмият поставен Иржи Лехечка (Чехия) се класира за четвъртия кръг в Монреал след успех над 27-ия в схемата Александър Блокс (Белгия) с 6:3, 6:4 за час и 30 минути игра. Лехечка ще се изправи срещу Рафаел Ходар в следващия кръг. 19-годишният испанец Ходар, заемащ 20-а позиция в схемата на турнира, отстрани 11-ия поставен Лоренцо Музети от Италия с 6:4, 6:3.

Срещата продължи час и 35 минути, а Музети допусна общо шест пробива.

Друг италианец - 19-ият поставен Лучано Дардери преодоля Цзюнчън Шан (Китай) след обрат с 4:6, 6:1, 6:4 за точно два часа игра и очаква сблъсък с португалеца Нуно Боржеш, който победи Яник Ханфман (Германия) с 6:4, 6:2.

В друг мач от четвъртия кръг ще се противопоставят още 23-ият поставен Артюр Риндеркнех (Франция) - елиминирал Франсис Тиафо, 15-и в схемата, след 6:2, 2:0 и отказване на американеца, срещу 28-ия поставен Брандън Накашима (САЩ), който се наложи над Титуан Дроге (Франция) след обрат с 4:6, 6:2, 7:5 за два часа и 31 минути игра.

#АТР Мастърс 1000 в Монреал #Алекс Де Минор

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