Григор Димитров се изкачи с девет места, Бен Шелтън нахлу в топ 4 на ATP

Григор Димитров направи нова крачка нагоре в световната ранглиста на ATP. Най-добрият български тенисист се изкачи с девет позиции и вече е №128 в света след участието си на Откритото първенство на САЩ.

Бившият №3 в света премина успешно през квалификациите на US Open, което му донесе още 40 точки за световната ранглиста. Така Димитров вече има актив от 472 точки.

Сериозни размествания настъпиха и сред най-добрите тенисисти в света след последния за годината турнир от Големия шлем. Най-големият скок в топ 10 направи Бен Шелтън, който достигна до финала в Ню Йорк и се придвижи от деветото до четвъртото място.

Прогрес отбеляза и друг американец - Франсис Тиафо. Той се изкачва с четири позиции от №12 до №8, с което се завръща сред първите десет в света.

На обратния полюс е Новак Джокович. Рекордьорът по титли от Големия шлем загуби седем позиции и се смъкна от петото до 12-ото място след ранното си отпадане на US Open.

Шампионът от Ню Йорк Александър Зверев пък продължава да се приближава до върха. След спечелването на титлата германецът вече е на по-малко от 2000 точки от лидера в световната ранглиста Яник Синер.

България има повод за задоволство и при двойките. Александър Донски продължава да подобрява личния си рекорд, като вече заема 81-вото място в света с актив от 1042 точки.







