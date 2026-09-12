Зверев се нареди сред легендите на тениса

Най-добрият германски тенисист Александър Зверев изведе кариерата си на ново ниво през 2026 г., спечелвайки първата си титла от Големия шлем и затвърждавайки статута си на една от най-големите сили в мъжкия тенис.

Саша постигна и нещо, което показва неговата универсалност – достигна до три финала на турнири от Големия шлем на три различни настилки в рамките на една година. Зверев спечели първата си голяма титла на клей на „Ролан Гарос“, стигна до финала на Уимбълдън на трева, а след победата над Карен Хачанов в петък вече е на втори финал на US Open на твърди кортове.

Откакто US Open премина на твърда настилка през 1978 г., четирите турнира от Големия шлем се провеждат на три различни настилки всеки сезон. Преди Зверев да запише това постижение, едва 11 мъже бяха успявали да достигнат до финал на всяка една от тях в рамките на една година.

Общото между всички тези легендарни тенисисти е впечатляващо – всички те са приключили кариерите си с по няколко титли от Големия шлем и са били №1 в световната ранглиста.

Зверев все още не е изпълнил една от най-големите си цели – да оглави ранглистата на АТП, но последното му постижение е ясен знак колко далеч е стигнал германецът.

От Бьорн Борг в края на 70-те години, през Джон Макенроу, Иван Лендъл, Джим Къриър и Андре Агаси, всички тези велики играчи са демонстрирали способността да се борят за трофеи независимо от настилката.

През този век всички представители на „Голямата четворка“ – Роджър Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович и Анди Мъри – постигнаха същото в най-силните периоди от кариерите си. Последни това направиха Карлос Алкарас и Яник Синер.

Сега, след като вече записа постижението, Зверев получава възможност да изкупи стар дълг в Ню Йорк.

Преди шест години, във финала на US Open през 2020 г., германецът водеше с два сета, но титлата се изплъзна от ръцете му и в крайна сметка отиде при австриеца Доминик Тийм.

В неделя Зверев отново ще излезе на „Артър Аш“ с поглед към титлата и с увереност до небесата. Този път присъствието му във финала на турнир от Големия шлем далеч не изглежда като еднократен проблясък.

На 29 години и в разцвета на кариерата си германецът вече може да погледне назад и да види доказателство за талант, способен да доминира на всяка настилка – точно като легендите на тениса.