Александър Зверев надви Карен Хачанов и е на финал на Откритото първенство на САЩ

Поставеният под №1 германец Александър Зверев се класира за трети пореден финал в турнир от Големия шлем, след като в петък победи руснака Карен Хачанов с 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6) в полуфинала на Откритото първенство на САЩ.

В мача Зверев направи пробив в осмия гейм на първия сет, а след това удържа преднината си и спечели следващите два тайбрека въпреки сериозната съпротива на съперника си. Той запази стабилността си през целия мач, като в решаващия трети тайбрек спаси две точки за сет, преди да реализира още първата си възможност да затвори мача след 2 часа и 56 минути игра.

"Бях толкова близо до титла толкова пъти в кариерата ми. Може би след толкова време Господ е решил, че това ще бъде моята година и просто трябва да се възползвам от момента на корта. Хачанов игра невероятно добре, би се до последно. Мисля, че във втория и в третия сет всичко можеше да се обърне и в негова полза. Аз играх по-добре в някои от решаващите точки", каза Александър Зверев след победата.

29-годишният Зверев тази година спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“ и достигна финала на Уимбълдън. Германецът вече беше достигал до финала на турнира в Ню Йорк през 2020 г., когато загуби от Доминик Тийм в пет сета, макар да водеше с 2:0.

За 50-ия в схемата Хачанов това остава пропусната възможност за първи финал в турнир от Големия шлем. Руснакът вече има три победи и седем загуби в преките си двубои срещу Зверев, включително поражението във финала на олимпийския турнир в Токио.

На финала в неделя германецът ще се изправи срещу поставения под №8 Бен Шелтън, който победи поставения под №11 Франсис Тиафо. Победа на американеца би сложила край на 23-годишното чакане за титла от Големия шлем при мъжете в САЩ, продължаващо от триумфа на Анди Родик на Откритото първенство на САЩ през 2003 г.