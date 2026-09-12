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Бен Шелтън победи Франсис Тиафо и ще играе срещу Александър Зверев за титлата на US Open

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Спорт
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Американецът се класира за първия си финал в турнир от Големия шлем.

Бен Шелтън
Снимка: БТА
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Бен Шелтън победи сънародника си Франсис Тиафо в четири сета и се класира за първия финал в турнир от Големия шлем в кариерата си на Откритото първенство на САЩ в петък. Мощно сервиращият Шелтън записа 20 аса при успеха с 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 на корт „Артър Аш“, с което 23-годишният американец си осигури място в неделния финал срещу поставения под №1 германец Александър Зверев.

В напрегнатия изцяло американски полуфинал двамата играчи се бориха за място в първия си финал от Големия шлем. Тиафо започна по-добре двубоя, спечелвайки първия сет след пробив, дошъл след необичайна двойна грешка на Шелтън при 4:5. Тиафо спечели следващия си сервис гейм на нула и взе първия сет, но Шелтън започна силно втория. Ранен пробив му позволи да поведе с 2:0, преди Тиафо да върне пробива и да изравни за 2:2. С постепенното влошаване на сервиса на Тиафо Шелтън стигна до нов пробив в осмия гейм за 5:3 и след това затвори сета, за да изравни мача.

Инерцията вече беше изцяло на страната на Шелтън. В началото на третия сет Тиафо трябваше да спаси две точки за пробив, преди да спечели сервис гейма си. Въпреки това Шелтън реализира пробив в петия гейм и поведе с 3:2. Тиафо запази надеждите си, като в деветия гейм спаси три точки за пробив и сет. Шелтън обаче реализира четвъртата си възможност, възползвайки се от втория сервис на Тиафо с мощен бекхенд ретур по линията. Тиафо изпрати следващия си форхенд в мрежата и Шелтън поведе с 2:1 сета.

Четвъртият сет вървеше равностойно до 12-ия гейм, когато Шелтън стигна до решаващ пробив и сложи край на мача.

„Изпитвам много емоции. Баща ми и майка ми са пожертвали много, за да мога да бъда в тази позиция днес. Баща ми загуби майка си по-рано тази година, а тя е причината той да започне да играе тенис. Без нея нямаше да има Бен Шелтън тук днес. Така че тази победа е за нея. И ще ми трябва вашата енергия в неделя. Отивам докрай. Ще оставя всичко на корта“, каза Шелтън в интервю на корта след победата си, наблюдавана от пълна със знаменитости публика в Ню Йорк.

Шелтън, който отстрани защитаващия титлата си Карлос Алкарас на четвъртфиналите, вече има шанс да стане първият американец, спечелил титла от Големия шлем при мъжете от 2003 г. насам, когато Анди Родик триумфира на Откритото първенство на САЩ.

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#US Open 2026 #Бен Шелтън #Франсис Тиафо #Александър Зверев

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