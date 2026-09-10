Последствията от червения картон

От разгромите на Саутхемптън и ВВВ Венло до незабравимия обрат на Нюкасъл срещу Арсенал - как едно изгонване може да превърне привидно решен мач във футболен кошмар или историческа драма
Едно вечно дерби трудно може да мине без инциденти на терена, които са породени от нажежени страсти, изнервена обстановка, груби влизания, разпри, кавги. Не беше много по-различно и снощи на националния стадион, когато към края на срещата продължителна разправия между "сини“ и "червени“ доведе до 2 червени картона - за Кристиян Димитров и Макс Ебонг.
Това не промени особено много развоя на мача, който вече беше решен в полза на ЦСКА. Но това далеч не означава, че историята не помни странни мачове, които на пръв поглед са изглеждали повече от ясни, но един червен картон е променял всичко. И тук не говоря за голямото дерби на България, примерите, които ще приложа, идват от Западна Европа и са доста, доста любопитни.
Да започнем от отбори, които вече са губили в резултата, а численият им дефицит само е допринасял за катастрофалните им загуби, за които едва ли искат и настояват да си спомнят. През сезон 2017/2018 във Висшата лига съперничеството между Ливърпул и Манчестър Сити вече е в разгара си. Тогава на „Етихад“ гражданите водят с 1:0, когато един от офанзивните футболисти на мърсисайдци – Садио Мане – напуска преждевременно игрището, бивайки отстранен в 37-ата минута. Двубоят завършва 5:0 в полза на безмилстните „граждани“ на Хосеп Гуардиола. Оставаме в Англия, но се местим два сезона по-късно. Саутхемптън приема Лестър в петъчния мач в първенството и рано-рано допуска гол в двубоя.
Нещата се влошават неимоверно в 12-ата минута, когато Раян Бъртранд вижда червения цвят. Но едва линякой очаква, че ситуацията ще стане чак толкова непосилна за „светците“, които в крайна сметка претърпяват едно от най-големите си унижения в историята, губейки с ... 0:9 в края на вечерта. Чудно как ли е гледал съотборниците си в съблекалнята Бъртранд на другия ден. И между другото – казах „едно от най-големите унижения“, защото Саутхемптън отново претърпява гигантско поражение само 2 години по-късно. Тогава отборът гостува на „Олд Трафорд“ и се озовава по-скоро в Театъра на Кошмарите, отколкото в Театъра на Мечтите.
Резултатът е 0:0, Манчестър Юнайтед напада, но така и не може да отбележи гол. Тогава обаче нещата се променят драстично, защото швейцарският полузащитник Александър Янкевиц потегля към тунела доста по-рано от желаното. „Червените дяволи“ не показват никаква милост към разклатения съперник и печелят с ... 9:0. Но стига толкова за Саутхемптън.
През сезон 2020/2021 в нидерландската Ередивизи също се случва нещо невероятно. Донякъде комично, донякъде тъжно, ако сте почитател на ВВВ Венло. Мачът срещу АЯКС винаги е изпитание, но двубоят се превръща в същински стрес тест. Грандът от Амстердам вече води повече от убедително в резултата с 4:0, когато футболистът на ВВВ Венло Кристиан Кум е изгонен в 52-рата минута. Само 8 минути по-късно преднината на АЯКС вече възлиза на 8 гола. Когато идва последният съдийски сигнал, на таблото пише стряскащото и безкрайно нефутболно 13:0.
Разбира се – има и други доста интригуващи примери, в които даден отбор губи аванса си, защото в даден етап от мача е останал с човек по-малко. През 1991/1992 Фоджа води с 4:1 срещу Аталанта. Тогава обаче играещите донякъде наивно играчи на Зденек Земан остават с 10 души на терена след отстраняването на Дан Петреску в 72-та минута. Мачът завършва 4:4, а за да бъде историята възможна най-пъстра, Карло Корнакия отбелязва хеттрик в рамките на 14 минути.
Още по-драматичен е развоят на срещата между Нюкасъл и Арсенал преди 15 години. Мачът е английския североизток върви прелестно за „топчиите“, които се оттеглят на повичка с преднина от 4 гола. После обаче се случва немислимото – Абу Диаби получава червен картон след сблъсък с Джоуи Бартън (оу, каква изненада!) и „свраките“ политат. Самият Бартън вкарва два гола, един добавя Лион Бест, а 3 минути преди края перфектно воле на вече покойния Шейк Тиоте осигурява точката за Нюкасъл. Велико!