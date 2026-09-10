БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в...
Чете се за: 02:32 мин.
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК
Чете се за: 01:35 мин.
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но...
Чете се за: 05:17 мин.
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор,...
Чете се за: 06:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Последствията от червения картон

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:27 мин.
Спорт
Запази

От разгромите на Саутхемптън и ВВВ Венло до незабравимия обрат на Нюкасъл срещу Арсенал - как едно изгонване може да превърне привидно решен мач във футболен кошмар или историческа драма

Последствията от червения картон
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Едно вечно дерби трудно може да мине без инциденти на терена, които са породени от нажежени страсти, изнервена обстановка, груби влизания, разпри, кавги. Не беше много по-различно и снощи на националния стадион, когато към края на срещата продължителна разправия между "сини“ и "червени“ доведе до 2 червени картона - за Кристиян Димитров и Макс Ебонг.

Това не промени особено много развоя на мача, който вече беше решен в полза на ЦСКА. Но това далеч не означава, че историята не помни странни мачове, които на пръв поглед са изглеждали повече от ясни, но един червен картон е променял всичко. И тук не говоря за голямото дерби на България, примерите, които ще приложа, идват от Западна Европа и са доста, доста любопитни.

Да започнем от отбори, които вече са губили в резултата, а численият им дефицит само е допринасял за катастрофалните им загуби, за които едва ли искат и настояват да си спомнят. През сезон 2017/2018 във Висшата лига съперничеството между Ливърпул и Манчестър Сити вече е в разгара си. Тогава на „Етихад“ гражданите водят с 1:0, когато един от офанзивните футболисти на мърсисайдци – Садио Мане – напуска преждевременно игрището, бивайки отстранен в 37-ата минута. Двубоят завършва 5:0 в полза на безмилстните „граждани“ на Хосеп Гуардиола. Оставаме в Англия, но се местим два сезона по-късно. Саутхемптън приема Лестър в петъчния мач в първенството и рано-рано допуска гол в двубоя.

Нещата се влошават неимоверно в 12-ата минута, когато Раян Бъртранд вижда червения цвят. Но едва линякой очаква, че ситуацията ще стане чак толкова непосилна за „светците“, които в крайна сметка претърпяват едно от най-големите си унижения в историята, губейки с ... 0:9 в края на вечерта. Чудно как ли е гледал съотборниците си в съблекалнята Бъртранд на другия ден. И между другото – казах „едно от най-големите унижения“, защото Саутхемптън отново претърпява гигантско поражение само 2 години по-късно. Тогава отборът гостува на „Олд Трафорд“ и се озовава по-скоро в Театъра на Кошмарите, отколкото в Театъра на Мечтите.

Резултатът е 0:0, Манчестър Юнайтед напада, но така и не може да отбележи гол. Тогава обаче нещата се променят драстично, защото швейцарският полузащитник Александър Янкевиц потегля към тунела доста по-рано от желаното. „Червените дяволи“ не показват никаква милост към разклатения съперник и печелят с ... 9:0. Но стига толкова за Саутхемптън.

През сезон 2020/2021 в нидерландската Ередивизи също се случва нещо невероятно. Донякъде комично, донякъде тъжно, ако сте почитател на ВВВ Венло. Мачът срещу АЯКС винаги е изпитание, но двубоят се превръща в същински стрес тест. Грандът от Амстердам вече води повече от убедително в резултата с 4:0, когато футболистът на ВВВ Венло Кристиан Кум е изгонен в 52-рата минута. Само 8 минути по-късно преднината на АЯКС вече възлиза на 8 гола. Когато идва последният съдийски сигнал, на таблото пише стряскащото и безкрайно нефутболно 13:0.

Разбира се – има и други доста интригуващи примери, в които даден отбор губи аванса си, защото в даден етап от мача е останал с човек по-малко. През 1991/1992 Фоджа води с 4:1 срещу Аталанта. Тогава обаче играещите донякъде наивно играчи на Зденек Земан остават с 10 души на терена след отстраняването на Дан Петреску в 72-та минута. Мачът завършва 4:4, а за да бъде историята възможна най-пъстра, Карло Корнакия отбелязва хеттрик в рамките на 14 минути.

Още по-драматичен е развоят на срещата между Нюкасъл и Арсенал преди 15 години. Мачът е английския североизток върви прелестно за „топчиите“, които се оттеглят на повичка с преднина от 4 гола. После обаче се случва немислимото – Абу Диаби получава червен картон след сблъсък с Джоуи Бартън (оу, каква изненада!) и „свраките“ политат. Самият Бартън вкарва два гола, един добавя Лион Бест, а 3 минути преди края перфектно воле на вече покойния Шейк Тиоте осигурява точката за Нюкасъл. Велико!

#червен картон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
2
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
3
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават...
"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете, нападнато от кучета във Враца
4
"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете,...
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония пред препълнената "Арена София“
5
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония...
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края на седмицата
6
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
5
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Aнализи

Един англичанин в Каталуния
Един англичанин в Каталуния
Алкарас срещу американците Алкарас срещу американците
Чете се за: 06:47 мин.
Какво е нужно за интеграцията? Какво е нужно за интеграцията?
Чете се за: 05:55 мин.
Спасение през септември Спасение през септември
Чете се за: 05:27 мин.
Фоларин Фоларин
Чете се за: 06:52 мин.
Монополът на Англия Монополът на Англия
Чете се за: 07:45 мин.

Водещи новини

След законови поправки: Ще се оскъпят ли бързите кредити до 1860 евро двойно?
След законови поправки: Ще се оскъпят ли бързите кредити до 1860...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Среща на върха за Космоса в Париж: България и Франция ще си сътрудничат във високите технологии Среща на върха за Космоса в Париж: България и Франция ще си сътрудничат във високите технологии
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
В президентската надпревара: Писатели, учени, артисти и преподаватели застават зад Андрей Гюров и Георги Кандев В президентската надпревара: Писатели, учени, артисти и преподаватели застават зад Андрей Гюров и Георги Кандев
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Пътнически влак удари камион на прелез във Врачанско (СНИМКИ) Пътнически влак удари камион на прелез във Врачанско (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Разбиха схема за източване на НЗОК: Продавани ли са в чужбина...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Властите в Украйна, Молдова и Норвегия разследват инцидента със...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Локализираха пожара край Бургас, огънят все още не е потушен
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Гръцките власти разследват смъртта на певеца Йоргос Мазонакис
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ