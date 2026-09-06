Спасение през септември

„Дали пък в крайна сметка няма да се борим за място в Шампионската лига?“

Мениджърът на Хъл Сергей Якирович просто нямаше как да не се пошегува за бъдещето на тима след третия пореден мач от старта на сезона във Висшата лига, в който „тигрите“ не допуснаха гол. Бившият играч на ЦСКА изживява най-приятните си дни в треньорския бранш и никой не знае колко още ще продължи вълшебният период на един от новаците в английския елит. Победа с 2:0 срещу Манчестър Юнайтед, победа с 1:0 като гост над Ковънтри и равенство 0:0 срещу Астън Вила. 7 точки и нито един допуснат гол!

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Бранителят на Хъл Сити Джон Игън призна в интервю за BBC, че победата в първия кръг над „червените дяволи“ е вдъхнала изключителна увереност на него и съотборниците му. Съблекалня, пълна с играчи, които не се страхуват от големите риби и чакат с нетърпение следващия кръг и мач.

Ако човек се вгледа в историята, то спокойно може да направи предположението, че основната цел пред отбора за сезон 2025/2026 ще бъде изпълнена: оцеляването във Висшата лига. На практика нищо друго няма значение, а всичко останало би било като невероятен бонус. Няма нито един новак от създаването на първенството в този му вариант, който да е имал 7 точки след 3 кръга и после да е изпаднал обратно в Чемпиъншип. Дори можем да разширим проучването – само три отбора изобщо са напускали Висшата лига след аналогичен актив след първите 3 завъртания. И това ако не дава надежда за оцеляване, то трудно ще намерите по-силен аргумент в статистически план.

Всъщност само четири отбора преди Хъл са успявали да съберат 7 точки след присъединяването си към най-горния ешелон. Това са Хъдърсфийлд през 2017 (финишират 16-ти в края на сезона), Портсмут през 2004 (13-та позиция в края), Нотингам през 1994 (Форест приключва на фантастичното трето място) и Блекбърн през 1992 (също безкрайно достойното четвърто място след последния кръг). Единственият новак, който е с пълен актив след три кръга в началото на кампанията, е Болтън Уондърърс през 2001/2002, като тимът завършва близо до опасната зона – 16-то място.

Всичко това изглежда още по-невероятно, като се отчете и фактът, че Хъл беше пред изпадане в Лига 1 само преди 16 месеца. Якирович пое отбора, докато над „тигрите“ тегнеше трансферно ембарго. Но въпреки това съставът беше сред претендентите за Висшата лига през следващия сезон. За да дойдат победите в плейофите над Хъл и Мидълзбро, изстреляли симпатичния тим в съвсем друга орбита. Сега – когато вече ветото за сделки не съществуваше, отборът беше най-активният на трансферният пазар и далеч не стоеше настрана от бизнеса. Хъл привлече повече футболисти от всеки друг от останалите 19 отбора във Висшата лига, сдобивайки се с 18 нови играчи и харчейки 150 милиона паунда. Самият Сергей Якирович подписа нов двегодишен договор в петък, който трябва да му гарантира спокойствие и да послужи като награда за усилията и неочакваните допреди година успехи.

„Нашата цел е да съберем 38-40 точки“ – добави босненецът след равенството срещу Астън Вила.

В дефанзивен план отборът изглежда фантастично. Не е допуснал гол, което се е отдавало само на два от новите членове на Висшата лига – Хъдърасфийлд през 2017/2018 и Чарлтън през 1998/1999. Същевременно си личи и е повече от ясно, че в концепцията на Якирович не фигурира контрол над събитията на терена – Хъл до момента е със среден процент на притежание на топката 29%. Само Уест Хем през 2023/2024 е бил с по-лош показател в това отношение след първите три кръга – 27%.

За Хъл предстои велик сезон, каквото и да се случи тепърва. Но едно ясно – неочакваното спасение на „тигрите“ се появи на хоризонта още през септември.