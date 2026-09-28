БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пловдив започна регенерация на терена на стадион "Христо Бонев" след предупреждението от БФС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Пловдивският клуб ще подобри тревната настлка, по време на паузата за мачове на националните отбори.

Локомотив Пловдив ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Пловдив взе мерки, след като получи предупреждение от Лицензионната комисия към Българския футболен съюз, че ако не оправи терена на "Христо Бонев", ще бъде принуден да играе домакинските си срещи в Пазарджик.

"На стадион "Христо Бонев" стартира процедура по регенерация на терена. Тя включва аериране, подсяване и опесъчаване", написаха "черно-белите" на официалния си сайт.

Ето какво беше и съобщението от Лицензионната комисия към Българския футболен съюз:

По отношение на стадиона на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“ са констатирани несъответствия, свързани със състоянието на тревната настилка, капацитета на резервните скамейки, организацията за обслужване на гостуващата публика и безопасността в зоните около терена и стадиона. Отбелязана е и необходимостта от осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът следва да предприеме необходимите действия за възстановяване на терена, осигуряване на необходимия брой места за резервни футболисти и служебни лица, както и за отстраняване на строителните отпадъци и другите потенциално опасни предмети в района на съоръжението. Необходимо е да бъде подобрена и организацията на достъпа до стадиона, включително обслужването на гостуващата публика и осигуряването на безопасно придвижване на автобусите на участващите отбори. Лицензионната комисия определи срок до 26 октомври 2026 г. за отстраняване на констатираните несъответствия. При неизпълнение следващите домакински срещи на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“ ще се провеждат на заявения резервен стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, при условие че съоръжението отговаря на изискванията за провеждане на двубои от Първа професионална лига.

Свързани статии:

БФС даде срок на Локомотив Пд за отстраняване на проблемите със стадиона
БФС даде срок на Локомотив Пд за отстраняване на проблемите със стадиона
Лицензионната комисия към БФС проведе заседание във връзка с...
Чете се за: 02:25 мин.
#Български футболен съюз #Христо Бонев #Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
1
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
2
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
4
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
5
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
6
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Футбол

Юношеските национални отбори на България и Естония не се победиха в контрола
Юношеските национални отбори на България и Естония не се победиха в контрола
Тежки гостувания за Франция и Италия в Лигата на нациите Тежки гостувания за Франция и Италия в Лигата на нациите
Чете се за: 04:22 мин.
Красив гол на Лионел Меси не бе достатъчен за Интер Маями срещу Кълъмбъс Крю Красив гол на Лионел Меси не бе достатъчен за Интер Маями срещу Кълъмбъс Крю
Чете се за: 02:17 мин.
Португалия се наложи над Норвегия за нов успех в Лигата на нациите Португалия се наложи над Норвегия за нов успех в Лигата на нациите
Чете се за: 01:50 мин.
Германия отстъпи като домакин на Гърция за първа загуба при Юрген Клоп Германия отстъпи като домакин на Гърция за първа загуба при Юрген Клоп
Чете се за: 01:00 мин.
Дания и Австрия постигнаха домакински победи в Лигата на нациите Дания и Австрия постигнаха домакински победи в Лигата на нациите
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Започва мисията на Международния валутен фонд у нас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Заговорът за атентат срещу "Феърфорд" - повече въпроси,...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Слънце и дъжд в следобедните часове
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ