Локомотив Пловдив започна регенерация на терена на стадион "Христо Бонев" след предупреждението от БФС

Локомотив Пловдив взе мерки, след като получи предупреждение от Лицензионната комисия към Българския футболен съюз, че ако не оправи терена на "Христо Бонев", ще бъде принуден да играе домакинските си срещи в Пазарджик.

"На стадион "Христо Бонев" стартира процедура по регенерация на терена. Тя включва аериране, подсяване и опесъчаване", написаха "черно-белите" на официалния си сайт.

Ето какво беше и съобщението от Лицензионната комисия към Българския футболен съюз:

По отношение на стадиона на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“ са констатирани несъответствия, свързани със състоянието на тревната настилка, капацитета на резервните скамейки, организацията за обслужване на гостуващата публика и безопасността в зоните около терена и стадиона. Отбелязана е и необходимостта от осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът следва да предприеме необходимите действия за възстановяване на терена, осигуряване на необходимия брой места за резервни футболисти и служебни лица, както и за отстраняване на строителните отпадъци и другите потенциално опасни предмети в района на съоръжението. Необходимо е да бъде подобрена и организацията на достъпа до стадиона, включително обслужването на гостуващата публика и осигуряването на безопасно придвижване на автобусите на участващите отбори. Лицензионната комисия определи срок до 26 октомври 2026 г. за отстраняване на констатираните несъответствия. При неизпълнение следващите домакински срещи на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“ ще се провеждат на заявения резервен стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, при условие че съоръжението отговаря на изискванията за провеждане на двубои от Първа професионална лига.