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Тежки гостувания за Франция и Италия в Лигата на нациите

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Спорт
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Лигата на нациите предлага нови вълнуващи срещи.

италия завърши нулево реми турция
Снимка: БГНЕС
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Вторият кръг от Лигата на нациите продължава в понеделник с осем мача. В програмата има два големи сблъсъка в Лига А – Белгия срещу Франция и Турция срещу Италия, но битката в Лига B и Лига C също предлага няколко срещи с голям залог.

В Лига А, група 1 ще са най-оспорваните и очаквани с голям интерес мачове. Франция на Зинедин Зидан е в Брюксел, където ще играе с Белгия. Големият въпрос е как "петлите" ще се справят без Килиан Мбапе, който се контузи при победа над Турция. Домакините показаха, че в страхотна форма с победата си над Италия с 2:0. Кевин де Бройне е лидерът на отбора и показва, че въпреки своите 35 години все още един от най-добрите халфове в света.

В другия мач Италия гостува в Бурса на Турция. Двубоят се явява като поправителен изпит за Роберто Манчини, който бе подложен на сериозна критика след загубата от белгийците. Турците все още не могат да се отърсят от ранното си отпадане от световното първенство през лятото и трудно могат да се противопоставят на водещите отбори на континента.

В Лига B, група 2 станахме свидетели на най-големите изненади в първия кръг на турнира. Украйна победи Унгария в Будапеща, а Северна Ирландия шокира Грузия в Тбилиси в 99-та минута. Сега украинците гостуват на Грузия, а Унгария на Северна Ирландия.

Грузинците разполагат с достатъчно индивидуална класа, особено в предни позиции с Кварцахелия. Жорж Микаутадзе и Хвича Кварацхелия са сред играчите, които могат да променят хода на мача с едно действие. От своя страна Украйна показа, че може да взима много напечени мачове и нищо чудно да си тръгне с успех и от този двубой.

За Унгария ще бъде трудно в Белфаст предвид това, че домакините нямат амбициите да се изкачват в по-горна Лига, играят за удоволствие на феновете. А успехът им срещу Грузия бе първи изобщо в този турнир.

В Лига B, група 4 е един от възловите двубоите в програмата - Румъния срещу Босна и Херцеговина.

Тимът на Джика Хаджи започна със загуба 1:2 от Швеция, докато Босна и Херцеговина завърши 0:0 с Полша. Така и двата тима имат сериозна нужда от победа. Румънците ще имат предимството на домакинството и очакваме именно това да наклони везните. Босна разполага с достатъчно опит и може да създаде проблеми, но Румъния вероятно ще бъде по-настоятелният отбор.

В другия мач Швеция приема Полша и се смята за фаворит. Проблем обаче може да се окаже отсъствието на една от големите звезди в атака - Исак. Именно той, заедно с Гьокереш, донесоха победата срещу Румъния.

Армения приема Черна гора в мач от Лига C, група 2 и отново се очаква стадионът в Ереван да бъде пълен, както в петък срещу Латвия. Двата отбора започнаха турнира с победи и сега излизат един срещу друг за лидерската позиция в група C2.

Домакинството дава известно предимство на Армения, но Черна гора показа достатъчно качество в атака. Очакваме равностоен двубой, в който нито един от двата тима няма да иска да рискува прекалено.

Другият мач ще е възлов за класирането - и двата отбора стартираха със загуби. Латвия има домакинско предимство, но Кипър вече показа, че може да създава проблеми на всеки един съперник.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Италия по футбол

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