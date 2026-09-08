Алкарас срещу американците

На територията на Съединените Щати вече имаше достатъчно значими спортни събития през настоящата година. Едно от тях – вероятно най-значимото – световното първенство по футбол приключи с триумф на Испания. Сега един сънародник на Родри, Педри и Ламин Ямал се е устремил към друга титла. Отново в Ню Йорк. Разбира се – визирам Откритото първенство по тенис на Америка и изглеждащия впечатляващо от старта на турнира Карлос Алкарас. Александър Зверев може и да е поставен под номер 1 в схемата на заключителната надпревара от Големия Шлем за 2026, но може да се окаже, че домакините всъщност са тези, които могат да попречат на испанеца да отнесе успеха към Стария континент. И популярността на испанския майстор може и да поспадне в следващите дни, ако той собственоръчно елиминира всички надежди на домакините за първа победа на американец в турнира от 23 години насам. В турнира при мъжете до момента оцеляха трима представители на Съединените Щати – Франсис Тиафо, Алекс Микелсен и Бен Шелтън. И тримата са в същата половина на схемата като Карлос Алкарас.

Тази вечер защитаващият титлата си от миналата година испанец ще играе срещу Шелтън в мач от ¼-финалната фаза. При победа на предпоследното стъпало преди триумфа със сгигурност го очаква нов американски тест – победителят от мача между Тиафо и Микелсен, който също е предвиден за тазвечершната програма. Самият Алкарас сподели, че очаква 24 хиляди души да подкрепят Шелтън в мача помежду им. Нормално. Все пак точно в това се крие „домакинското преимущество“. И ако трибуните наистина успеят да помогнат на американеца да постигне първата си победа над седемкратния шампион в турнирите от Шлема, то със домакините със сигурност ще имат своя представител на финал. „Артър Аш“ би избухнал от радост! През този век не е чак толкова странно да има американци на полуфиналите, но преодоляването на тази фаза се оказва направо непосилно. Преди 2 години Тейлър Фриц игра финал, който загуби от Яник Синер, което беше първата поява на американец в битката за титлата от Анди Родик насам, който отстъпи на Роджър Федерер през 2006. Родик всъщност е и последният представител на домакините, който триумфира на „Флашинг Медоус“.

Франсис Тиафо има опит на подобна сцена, след като вече има ½-финал на Откритото първенство на Съединените Щати в кариерата си, това се случи през 2022, когато беше спрян от ... Алкарас. Сега 28-годишният играч е безкрайно целеустремен да стигне до първата си титла от Голямата Четворка, след като през миналия месец игра финал и на престижния турнир в Синсинати. „Енергият е толкова могъща, самото преживяване те завладява и на моменти съзнанието не разбира какво точно се случва“ – сподели Тиафо на една от пресконференциите си след мачовете в последните дни. И докато чернокожият американец вече добре познава тази обстановка, то за колегата му – 22-годишния Микелсен, територията е далеч по-чужда. Намиращ се на 46-то място в световната ранглиста към момента, той призна, че за него е добро дошло „ да се движи под радара“ и да остава леко незабелязан. За него това е първо достигане до ¼-финал в турнири от Шлема. „Усещах напрежение още в първия кръг. Какво остава сега, това е напълно човешко чувство“ – разказва Микелсен.

Франсис Тиафо има опит на подобна сцена, след като вече има ½-финал на Откритото първенство на Съединените Щати в кариерата си, това се случи през 2022, когато беше спрян от ... Алкарас. Сега 28-годишният играч е безкрайно целеустремен да стигне до първата си титла от Голямата Четворка, след като през миналия месец игра финал и на престижния турнир в Синсинати. „Енергият е толкова могъща, самото преживяване те завладява и на моменти съзнанието не разбира какво точно се случва“ – сподели Тиафо на една от пресконференциите си след мачовете в последните дни. И докато чернокожият американец вече добре познава тази обстановка, то за колегата му – 22-годишния Микелсен, територията е далеч по-чужда. Намиращ се на 46-то място в световната ранглиста към момента, той призна, че за него е добро дошло „ да се движи под радара“ и да остава леко незабелязан. За него това е първо достигане до ¼-финал в турнири от Шлема. „Усещах напрежение още в първия кръг. Какво остава сега, това е напълно човешко чувство“ – разказва Микелсен.

Ако прибавим и жените, то общо шестима тенисисти от Съединените Щати стигнаха до ¼-финалите на сингъл. Толкова много не е имало от 2002 година. Джесика Пегула, Ема Наваро и Коко Гоф със сигурност изглеждат с по-сериозни шансове за крайна победа, отколкото колегите им при мъжете. Самата Гоф даже вече е печелила точно този турнир, след като целуна купата през 2022. Пегула игра на финала през 2024, когато отстъпи на Арина Сабаленка – беларускинята отстрани Наваро на полуфиналите тогава. Едно е ясно – американският тенис изглежда върви в правилната посока в момента.